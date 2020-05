Waarpraatsje: Waarmer

DE JOUWER – It wie in wykein mei twa gesichten. In rûzige sneon mei flink wat sinne en in skiere snein mei sa út en troch wat rein. Takomme wike krije wy wer frij waarm maitiidswaar. It bliuwt boppedat de hiele wike drûch.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn. By in swakke oant matige weste- oant noardwestewyn wurdt it 10 graden.

Moandei skynt de sinne, mar der binne ek hingelwolken. De wyn is swak oant matich en komt út it noardwesten. De temperatuer leit tusken de 15 en 18 graden.

Fan tiisdei ôf is der mear sinne en wurdt it stadichoan wer wat waarmer.

Jan Brinksma