Waarpraatsje: Waarme wike

DE JOUWER – It wie in kreas wykein mei sneon mear bewolking as sinne, mar mei snein mear sinne as bewolking. Wy krije no in waarme wike, mar moandei sit de bewolking Fryslân noch dwêrs.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft, nei alle gedachten, berûn. By in swakke oant matige súdwestewyn leit de temperatuer tusken de 6 en 10 graden.

Moandei is de loft berûn en kin it by de kust lâns sa út en troch wat reine. Letter op ‘e dei kin de sinne miskien ek noch efkes te sjen wêze. De matige wyn komt út it súdwesten en letter út it westen. It wurdt tusken de 14 en 18 graden.

Fan tiisdei ôf wurdt it waarmer.

Jan Brinksma