Waarpraatsje: Waarme Twadde Pinksterdei

DE JOUWER – It wie in kreas wykein, mar der stie Pinkstersnein wol in soad wyn. Moandei (Twadde Pinksterdei) wurdt it waarm.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder, mei wol wat hege bewolking. De noardeastewyn is swak, by de kust lâns matich en de temperatuer leit om de 9 graden hinne.

Twadde Pinksterdei skynt de sinne, nettstjinsteande hege bewolking, flink. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is swak oant matich, by de kust lâns matich oant frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 19 en 23 graden.

Healwei takomme wike krije wy oar waar. It wurdt minder waarm en der is kâns op rein.

Jan Brinksma