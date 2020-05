Waarpraatsje: Waarme sneon, snein frisser

DE JOUWER – Nei al wer in kreaze maitiidsdei sjocht it waar der foar dit wykein ek goed út. Sneon wurdt in waarme dei, fan snein ôf sil de temperatuer flink nei ûnderen gean.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder. De noarde- oant noardeastewyn wyn is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch matich. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Sneon skynt de sinne flink. De wyn komt út it noardeasten en is matich. Letter op ‘e dei giet de wyn nei it noarden. De temperatuer leit tusken de 17 en 23 graden.

Snein is de loft berûn en sille wy de sinne, nei alle gedachten, net folle sjen. De kâns op delslach is net sa hiel grut. By in matige noardewyn leit de temperatuer tusken de 10 en 15 graden.

Moandei en tiisdei binne kâld, fan woansdei ôf wurdt it wer mylder.

Jan Brinksma