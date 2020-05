Waarpraatsje: Waarme Himelfeartsdei

DE JOUWER – It wie in rêstige maitiidsdei mei noch wol (in soad) bewolking, mar der stie net in soad wyn en dêrom fielde it noflik oan. Tongersdei (Himelfeartsdei) wurdt in simmersk waarme dei.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder. Op guon plakken kin damp ûntstean. De wyn giet nei it súdeasten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit om de 8 graden hinne.

Op Himelfeartsdei skynt de sinne flink, mar der is ek hege bewoliking en letter komme der hingelwolken. Yn ‘e rin fan ‘e dei is der ek kâns op wolkefjilden. De swakke wyn komt earst út it suden, mar letter út ferskate rjochtingen. By de kust lâns kin de wyn yn ‘e middei fan see waaie. It wurdt 20 oant 25 graden.

Freed is it ek noch waarm.

Jan Brinksma