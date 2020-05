Waarpraatsje: Tige kâlde nacht

DE JOUWER – It wie in kreaze tongersdei, mar noch wol hieltyd oan de kâlde kant. Wy krije boppedat ek noch in (tige) kâlde nacht.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it helder. De wyn is swak en komt út rjochtingen tusken it noardwesten en it noardeasten. By de kust lâns stiet in noardwestewyn. De temperatuer leit tusken de -2 en +3 graden.

Freed skynt de sinne earst flink, mar letter is der ek kâns op hingelwolken en oare bewolking. By de kust lâns soe yn ‘e rin fan ‘e dei in bui falle kinne. By in matige noardwestewyn wurdt it 12 graden.

Yn it wykein bliuwt it drûch, skynt de sinne sa út en troch en wurdt it in bytsje mylder.

Jan Brinksma