Waarpraatsje: Strieljend maitiidswaar

DE JOUWER – It wie tiisdei in strieljende dei mei in soad sinne mar noch wol in frisse wyn. It waar sjocht der foar woansdei ek tige goed út.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. Op guon plakken kin wat damp ûntstean. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer opnij om it friespunt hinne.

Woansdei skynt de sinne hast de hiele dei. De wyn komt út rjochtingen tusken it noarden en it easten en is swak oant matich. It wurdt in graad as 14.

Oant en mei freed is der in soad sinne en it wurdt eltse dei in bytsje waarmer.

Jan Brinksma