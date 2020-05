Waarpraatsje: Stadichoan mylder

DE JOUWER – Nei in woansdei mei rûnom yn ‘e provinsje wat buien en buikes sil it no stadichoan wer wat better en mylder waar wurde.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der flinke opklearringen. De wyn komt út it noarden en is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 2 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne earst, mar letter komme der ek hingelwolken en by de kust lâns soe noch in buike falle kinne. By in matige noarde- oant noardeastewyn wurdt it 11 graden.

De nacht fan tongersdei op freed sil kâld wêze mei kâns op wat froast.