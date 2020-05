Waarpraatsje: Stadichoan mear sinne en waarmer

DE JOUWER – It wie wis net in min wykein en it wurdt de takommende wike allinne mar better.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Op guon plakken soe ek wat damp ûntstean kinne. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer om de 5 graden hinne.

Moandei is de loft earst, nei alle gedachten, berûn, mar geandewei de dei lit de sinne him hieltyd mear sjen. De matige wyn komt út it noarden oant noardeasten en de temperatuer leit tusken de 11 en 14 graden.

Tiisdei feroaret der noch net safolle oan it waar, fan woansdei ôf is der mear sinne en wurdt it waarmer. Delslach fan betsjutting wurdt dizze wike net ferwachte.

Jan Brinksma