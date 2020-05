Waarpraatsje: Soad wyn en kâld

DE JOUWER – It wie in wykein mei twa gesichten. Sneon waard it mei in graad as 20 in waarme maitiidsdei, mar yn ‘e rin fan snein boaze de wyn flink oan en waard it suver hast kâld. Moandei wurdt ek in rûzige en frisse dei.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn, mar letter binne der, nei alle gedachten, ek (inkelde) opklearringen. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd mei kâns op swiere wynstjitten. It wurdt 6 graden.

Moandei wikselje bewolking en sinne inoar ôf. De wyn komt opnij út it noarden oant noardeasten en is frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd mei kâns op swiere wynstjitten. It wurdt net folle waarmer as 11 graden.

Tiisdei feroaret der net folle oan it waar, mar de wyn jout him wol wat del.

Jan Brinksma