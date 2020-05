Waarpraatsje: Sinne, waarm en drûch

DE JOUWER – It kreaze waar wit fan gjin ophâlden. It bliuwt noch wol seis dagen waarm en drûch mei in soad sinne.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it helder. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer om de 5 graden hinne.

Freed skynt de sinne hast de hiele dei. De matige wyn komt út it noardeasten en de temperatuer leit tusken de 16 en 20 graden.

It Pinksterwykein sjocht der poerbêst út. It bliuwt oanhâldend simmersk.

Jan Brinksma