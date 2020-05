Waarpraatsje: Simmersk

DE JOUWER – It wie in mylde tiisdei mei noch wol in soad bewolking en op guon plakken in dripke rein. De oare dagen fan dizze wike binne suver hast simmersk.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Der is boppedat kâns op (wat) damp. By in swakke westewyn leit de temperatuer tusken de 6 en 10 graden.

Woansdei skynt de sinne flink, mar letter komme der ek hingelwolken. De swakke wyn komt út it noarden en de temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Himelfeartsdei wurdt in waarme maitiidsdei.

Jan Brinksma