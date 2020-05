Waarpraatsje: Noflik

DE JOUWER – Wy belibje in noflike wike mei kreas maitiidswaar. Dat bliuwt foarearst ek sa.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. By in swakke noardewyn wurdt it 8 graden.

Woansdei skynt de sinne wer flink. De wyn komt út it noarden en is matich. By de kust lâns stiet yn ‘e rin fan ‘e dei wat mear wyn. De temperatuer leit tusken de 16 en 20 graden.

Nei woansdei feroaret it waar amper.

Jan Brinksma