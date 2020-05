Waarpraatsje: Kreas maitiidswaar

DE JOUWER – It wie op ‘e nij in strieljende maitiidsdei en it bliuwt noch in pear dagen kreas waar.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it helder, mar der is ek hege bewolking. Op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer in pear graden boppe it friespunt.

Freed skynt de sinne flink, mar der is ek wer hege bewolking. De wyn is swak oant matich en sit yn ‘e rin fan ‘e dei tusken it westen en it noarden. De temperatuer leit om de 17 graden hinne.

Sneon is it ek noch waarm, mar fan snein ôf wurdt it in hiel stik frisser.

Jan Brinksma