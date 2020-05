Waarpraatsje: Fris

DE JOUWER – It wie moandei in kreaze dei, mar der stie in soad wyn en it wie kâld. It bliuwt foarearst fris.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Op guon plakken soe it in bytsje reine kinne. De wyn giet nei it westen en wurdt swak oant matich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Tiisdei is de loft earst berûn en op guon plakken soe wat rein falle kinne. Yn ‘e middei lit de sinne him ek sjen, mar dan is der ek kâns op in bui. De weste- oant noardwestewyn is matich oant frij krêftich. It wurdt op ‘e nij net folle waarmer as 11 graden.

Fan woansdei ôf bliuwt it wer ien hiel skoft drûch. Foar boeren, bouboeren en túnkers gjin goed nijs.

Jan Brinksma