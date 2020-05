Waarpraatsje: Earst noch bewolking

DE JOUWER – It wie in kreaze moandei, mar der wie noch wol (in soad) bewolking. Dy sit de provinsje tiisdei ek noch dwers. It is wol myld.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en by de kust lâns soe it sa út en troch in bytsje reine kinne. De wyn komt út it súdwesten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit tusken de 8 en 12 graden.

Tiisdei is de loft earst ek noch berûn. Op guon plakken soe it in hiel lyts bytsje reine kinne, mar wis is dat net. Letter sille we de sinne, nei alle gedachten, ek noch wol sjen. De westewyn is matich. Letter op ‘e dei giet de wyn nei it noardwesten. It wurdt tusken de 15 en 19 graden.

Woansdei en tongersdei (Himelfeartsdei) binne suver hast simmersk.

Jan Brinksma