Waarpraatsje: Dochs noch kâns op in bui

DE JOUWER – It wie tiisdei skrousk en dat bliuwt it ek noch in pear dagen. Der foelen boppedat rûnom yn Fryslân inkelde buikes. Woansdei is in bui ek net hielendal útsletten.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei binne der flinke opklearringen, mar op guon plakken is der ek bewolking en falt miskien wol in buike. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Woansdei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. Der falle inkelde buien, miskien wol mei tonger en heil. De swakke oant matige wyn komt út rjochtingen tusken it suden en it westen. Yn ‘e rin fan ‘e dei giet de wyn nei it noarden en hellet by de kust lâns oan. It wurdt 12 graden.

Tongersdei en freed bliuwt it oan de frisse kant.

Jan Brinksma