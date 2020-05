Waarpraatsje: Blier

DE JOUWER – Sinneskynwaar. Dat is yn ien wurd beskreaun it waar fan dizze dagen. Fan sneon ôf komt der mear bewolking en snein wurdt it in hiel stik frisser (kâlder).

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder. Op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer mar krekt boppe it friespunt.

Tongersdei skynt de sinne wer hast de hiele dei. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen mar yn ‘e middei kin der by de kust lâns in seewyn ûntstean. De temperatuer leit tusken de 14 en 18 graden.

Freed feroaret der noch net folle oan it strieljende waar.

Jan Brinksma