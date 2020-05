Wa skriuwt in essay oer feroarjende tiden?

Yn it maaienûmer fan DE NIJE wurde lêzers en oaren frege om yn de foarm fan in wedstriid mei te dwaan oan it skriuwen fan in essay mei as tema ‘Nei 75 jier/feroarjende tiden’. De befrijing is 75 jier lyn. It is net om ’e nocht dat der rom omtinken oan jûn wurdt. Jo hawwe foar sa’n essay in soad mooglikheden. Sa besteane ferskillende ynstânsjes 75 jier. It essay moat skreaun wurde yn it Frysk of ien fan de streektalen.

Jo binne frij yn jo ûnderwerp. Jo moatte yn it essay ferbining lizze mei de skiednis, ek in foarútsjoch is wolkom. Besykje yn jo bydrage de fleur der yn te hâlden. Dat ha we wol nedich yn dizze tiid. It essay hat maksimaal 2000 wurden. It winnende essay wurdt publisearre yn it kommende julynûmer fan DE NIJE en op ItNijs.frl. Dat essay wurdt beleanne mei 400 euro. Foar de twadde en tredde priis binne bedraggen fan 200 en 100 euro beskikber. Dy bydragen wurde publisearre yn DE NIJE en/of op ItNijs.frl. De essays wurde anonym skôge troch in saakkundige sjuery.

Jo ha de tiid oant en mei 30 juny 2020. Dat is net hiel lang, mar wol in oantrún om daliks te begjinnen. Dwaan! De redaksje leit de essays yn july anonym foar oan in saakkundige sjuery.

Ynstjoere (mei namme, mailadres, adres en telefoannûmer) nei: redaksje.denije@gmail.com.

Sjoch ek: DE NIJE, jiergong 2, nûmer 2 (side 53).