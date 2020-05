Twadde besykjen foar lansearring Crew Dragon

NASA-astronauten Doug Hurley en Bob Behnken binne krekt as ôfrûne woansdei oan board fan de Crew Dragon fan it bedriuw SpaceX. De lansearring fan de raket dy’t harren nei it romtestasjon ISS bringe moat, stiet plend foar 21.22 oere Nederlânske tiid, mar oft dy trochgean kin is ûnwis.

De waarsferwachting is net ideaal en saakkundigen rûze de kâns dat alles neffens plan ferrinne kin, op 50/50. Woansdei waard de lansearring fan it Kennedy Space Center yn Floarida ôf likernôch in kertier fan tefoaren ôfsein.

It moat de earste bemanne flecht fan Amerikaanske boaiem ôf yn hast tsien jier wurde. Om it lansearplatfoarm hinne is de loft no berûn en der is kâns op tonger. Net allinnich it waar op it lansearplak sels is fan belang. Foar de gebieten dêr’t de Crew Dragon trochhinne fljocht, jildt ek dat it bygelyks net te hurd waaie mei.

De lansearring is fan 20.45 oere ôf te folgjen fia de webside en it YouTube-kanaal fan de NOS. Klik hjir foar de livestream.