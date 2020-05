Trump hinget flagge trije dagen healstôk

De Amerikaanske presidint hat oankundige dat op alle federale gebouwen en nasjonale monuminten yn de Feriene Steaten de flagge de kommende trije dagen healstôk hinget. Dat bart ta eare fan de Amerikanen dy’t ferstoarn binne, twitteret er.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

Trump draacht dochs efkes mûlekapke

Donald Trump hat in skoftlang in mûlekapke droegen by in besite oan in Ford-fabryk yn Michigan. By de rûnlieding troch it gebou, dêr’t tsjintwurdich beazemingsapparatuer makke wurdt, waard in foto fan him naam dêr’t er in masker mei it presidinsjele segel op draacht. Doe’t er letter mei de parse spruts, wie it kapke wer ferdwûn en wie de Amerikaanske presidint de iennige persoan yn ’e groep dy’t gjin antlitsbeskerming droech. “Ik gunde it de parse net om it te sjen”, wie syn útlis. Trump hat eardere oproppen om in masker te dragen njonken him dellein.