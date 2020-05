Tink mei oer ‘Dat wie doe sa’

Soarchmeiwurkers yn Fryslân krije te meitsjen mei minsken dy’t it leafst Frysk prate en it ek aardich fine om in aktiviteit yn de eigen taal te dwaan. Foar dy beropsgroep is de ôfrûne jierren fan it projekt ‘Dat wie doe sa’ (fan de Afûk) út it nedige materiaal yn de Fryske taal en oer de eigen regio útbrocht: de Beltsjeblomrige, Sline yn it ferline en Belibje it wer bygelyks.

De Afûk rjochtet him no op oanbod foar de ‘jongere’ âlderein, de minsken dêr’t de soarchmeiwurkers yn de kommende jierren mei te meitsjen krije. Om dat oanbod oanslute te litten op de fraach fan de âlderein en om it oantreklik te meitsjen foar aktiviteitebegelieders freget de Afûk harren om in enkête yn te foljen. Dat kostet maksimaal fiif minuten. Op www.friesindezorg.frl stiet mear ynformaasje oer it projekt en in oersjoch fan koroanaproofaktiviteiten yn Fryslân.