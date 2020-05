Suske & Wiske bestean 75 jier

Ta gelegenheid fan 75 jier Suske & Wiske yn 2020 hat Paul Geerts foar ien kear wer in nij Suske & Wiske-album tekene. It album, dat de titel De preutse prinses hat, is net yn de reguliere rige ferskynd, mar yn de hommaazjerige dêr’t hieltyd gastauteurs in Suske & Wiske-album yn meitsje.

It is it fjirde diel yn de hommaazjerige, dy’t yn maart ferskynd is, omdat it op 30 maart presys 75 jier lyn wie dat de aventoeren fan Rikki & Wiske foar it earst publisearre waarden. De ûnderwilens 82-jierrige Paul Geerts gie yn 2002 mei pinsjoen as haadtekener fan Suske & Wiske. Hy waard opfolge troch Marc Verhaegen.

De preutse prinses is inke troch Eric de Rop, dy’t ek tsientallen jierren foar Studio Vandersteen wurke. Sabine de Meyer fersoarge it ynkleurjen.