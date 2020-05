Soarchynstellingen ferrast mei optreden Syb van der Ploeg en trio Sjanz

Bewenners en meiwurkers fan soarchynstelling Talma Hoeve yn Feanwâlden en Brugchelencamp yn De Westereen waarden op Keningsdei ferrast troch in optreden fan Syb van der Ploeg en trio Sjanz. De optredens waarden organisearre troch gemeente Dantumadiel yn it ramt fan ‘Mei-inoar sjonge foar kohesy’.

Bewenners en meiwurkers genieten sichtber fan it ferrassingskonsert. Der waard dûnse en klapt op de muzyk en slingers en flaggen op ’e balkons makken it feest folslein. Syb van der Ploeg song neist syn bekende nûmer ‘In Nije Dei’ ek it nûmer ‘Altijd Dichtbij’, it nûmer dat er spesjaal foar soarchmeiwurkers en pasjinten skreau. Syb fûn de twa konserten tige bysûnder. Hy geniete derfan om wer ris live sjonge te kinnen en tagelyk wat bysûnders te betsjutten, te mear omdat it twadde konsert yn De Westereen wie, it doarp dêr’t er opgroeide, oan de fiver dêr’t er as lyts jonkje fiske hat.

Boargemaster Klaas Agricola sleat mei in koarte taspraak de optredens ôf. Hy betanke net allinnich de artysten mar ek it personiel fan de ynstellingen foar harren geweldige wurk yn dizze tiid. Hy winske elk in protte sterkte en sûnens ta en spruts syn hoop foar bettere tiden út.

Besjoch in fideoympresje (makke troch Bote Sape Schoorstra):