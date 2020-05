Sân minsken mooglik besmet yn restaurant yn Moormerland (D)

Sân minsken lykje it koroanafirus skipe te hawwen yn in restaurant yn de gemeente Moormerland (regio Leer) yn Dútslân. It is it earste gefal fan in besmetting yn in ytgelegenheid sûnt de restaurants yn de dielsteat Nedersaksen twa wike lyn wer iepen mochten. Yn elts gefal fyftich minsken moasten yn karantêne nei’t de besmettings fêststeld wiene.

Dútslân kundige op 20 april oan dat dielsteaten beskate koroanamaatregels ferromje mochten. De restaurants yn Nedersaksen moasten by it iepengean op 11 maaie de nedige foarsoarchsmaatregels treffe. Der moat in ôfstân fan twa meter tusken de tafels sitte, obers moatte mûlekapkes drage en klanten moatte har nammen, adressen en telefoannûmers efterlitte, sadat se maklik trasearre wurde kinne by in ynfeksje.