Sa kenne wy de VVD wer

Ynstjoerd

Hjoed litte Klaas Kielstra en Durk Pool fan de Steatefraksje fan de VVD yn in ynstjoerd stik yn de LC sjen hoe’t dy partij foar it Frysk oer stiet. Hja reagearje op in Te Gast yn deselde krante fan 6 maaie fan trije jongelju dy’t sjen litte dat as nypt it Frysk oan ’e kant reage wurdt. Yn harren stik doele se op frou De Graaf fan de GGD Fryslân, dy’t mient dat se har ferhaal foar Omrop Fryslân perfoarst yn it Hollânsk dwaan moat.

De trije manlju ha neffens my gelyk. Frysk mei bêst in plakje ha yn de Fryske mienskip, mar as it der echt op oankomt, dan biuwt dy taal ûnder de mjitte en moat der skeakele wurde nei it Hollânsk. Dat is in konstatearring fan it trijemanskip. My tinkt dat se de spiker op ’e kop slane. Dat is ús hjir yn Fryslân fansels al mear as twahûndert jier yndruid. De taal fan de polityk, de tsjerke, de skoalle ensafuorthinne is yn ’e kearn Hollânsk en nei de oarloch mei in rântsje Frysk. De ‘sljochtweihinne Friezen’ ha dat akseptearre en steure har der net oan. Dat wie it boadskip. Dan kinne der noch safolle Bestjoersôfspraken makke wurde, mar wat sa djip bewoartele is yn it moed (yn de betsjutting fan: it inerlik, binnenste fan ’e minske) sil net maklik feroarje. Wat dat oanbelanget sille ús VVD’ers fan hjirboppe har dêr tige by thúsfiele. Mar it stiet wol heaks op de moaie praatsjes yn de Steaten dat se o sa foar it Frysk binne.

Doe’t ik dat stumperich gedoch fan frou De Graaf hearde doe’t se sei dat se no mar yn it Hollânsk oergean moast, want “dan kan iedereen mij verstaan”, kaam my dat ‘fertroud’ oer. Tagelyk kamen der wat fragen nei boppen driuwen:

Soe hja dat sels betinke of is it har oplein, en troch wa dan? Ik tink net dat it by ús kommissaris weikomt. Komt it út De Haach? Komt it dan wol oerien mei oare ôfspraken oer de Fryske taal?

Jildt it dan net foar Wim Kleinhuis, direkteur fan de Feilichheidsregio Fryslân, dy’t syn ferhaal wol kreas yn it Frysk docht?

Wa harket nei Omrop Fryslân dy’t mient dat er gjin Frysk ferstiet? Mei oare wurden: foar wa docht frou De Graaf al dy muoite?

Soe it wol wier wêze dat elkenien har no ferstean kin? Dat jildt dan perfoarst net foar asylsikers. Dan hie frou De Graaf miskien better foar it Ingelsk kieze kinnen.

Dochs spitich foar dy earme lju dy’t gjin Frysk fersteane,dat se de fragen fan de meiwurkers fan Omrop Fryslân no misse. Dy ferbrekke har net en prate gewoan (!) Frysk. Salang’t it Frysk net oeral yn de provinsje brûkt wurde kin, sil der fan lykberjochtiging gjin sprake wêze. In saak dêr’t de VVD’ers mei wurden achter stean sille, mar it is mei sizzen net te dwaan. Dat wie it boadskip fan it trijemanskip en dêr hoege se har net foar te skamjen lykas Hospes fan Balk wol.

Jabik van der Bij