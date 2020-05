Rinrûten yn de binnenstêd fan Ljouwert

Sûnt sneon 16 maaie hat de gemeente Ljouwert rinrûten yn de binnenstêd. Dy soargje derfoar dat besikers inoar mei oardel meter foarbyrinne kinne. De rinrûten jilde yn de wykeinen (sneon en snein) fan 12.00 oant 17.00 oere en op feestdagen (Himelfeartsdei en Pinkster). Troch de ferromming fan de koroanamaatregels komme der mear besikers yn de binnenstêd om te winkeljen. De winkelstrjitten Nijstêd en Wurdumerdyk binne dêrtroch soms hiel drok.

De rinrûten

Nijstêd: de ienrjochtingsrinrûte fan de Wurdumerdyk ôf nei de Nijstêd giet oer de drokke kant (kant H&M, C&A) rjochting de Froupoarte.

Wurdumerdyk: fan it Beursplein ôf giet de rinrjochting de stêd yn rjochting de Nijstêd op de Wurdumerdyk oan de kant fan de krusing mei it Ruterskertier (kant Kruidvat). De kant fan de McDonald’s is rinrjochting de stad út/fan de Nijstêd (Spar) rjochting Beursplein.

As in winkel oan de oare kant fan de strjitte yngien wurde moat kin it publyk oerstekke.

Gasthearen en -froulju yn de binnenstêd en de Prinsetún

Yn de binnenstêd en yn de Prinsetún binne yn de wykeinen en op feestdagen gasthearen en -froulju. De Prinsetún lûkt nammentlik in soad besikers. De gasthearen en -froulju attindearje minsken derop om ôfstân faninoar te hâlden en wize minsken op de rinrûten op de Nijstêd en Wurdumerdyk. Yn de Prinsetún wize se besikers op net-winske situaasjes wannear’t bygelyks minsken op kleedsjes en bankjes te ticht byinoar sitte.

Mear romte op de sneonsmerk

Sneons is de Nijstêd autofrij. Dan kriget de merk (foar in part) op de dyk plak om mear romte te meitsjen foar besikers. Foar helptsjinsten bliuwt der altyd genôch romte oer.