Pippi Langkous 75 jier

It is dit jier 75 jier lyn dat it earste Pippi Langkous-boek fan de Sweedske skriuwster Astrid Lindgren útkaam. Ta eare fan dat jubileum hawwe The Astrid Lindgren Company en Save the Children de hannen yninoar slein. Mei-inoar lansearje se de ynternasjonale kampanje ‘Pippi of Today’, dêr’t omtinken yn frege wurdt foar de helden fan no: bern op ’e flecht of mei in flechteftergrûn.

Om de jierdei fan it sterkste famke op ’e wrâld te fieren, ferskynt op 3 juny it boek Pippi Langkous is jarig, in spesjale jierdei-edysje fan it boek fan Astrid Lindgren. Troch it boek te keapjen, genietetet men fan de stoere ferhalen fan Pippi en stipet men fuortdaliks bern dy’t op ’e flecht binne of wiene.

Oer Astrid Lindgren en Pippi Langkous

Astrid Lindgren is ien fan de bekendste skriuwsters op ’e wrâld. Har earst boek, Pippi Langkous, kaam út yn 1945. De boeken binne yn 49 talen oerset. Der binne ek films, musicals en toanielstukken fan makke. Mei har oranje flechten, noas fol sproetsjes en boppeminsklike krêften groeit Pippi Langkous út ta in foarbyld foar in protte oaren.

Sjoch op de webside fan Save the Children foar mear ynformaasje.