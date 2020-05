Online fûgelsjochhutte ‘De Ral’

By Piaam leit tsjin de Iselmardyk it natuergebiet de Koaiwaard, neamd nei de einekoai dy’t efkes fierderop oan de Koaireed te finen is. Dêr foaroer rint in trep by de Iselmardyk op. Fan it ‘bordes’ op ’e dyk hat men in prachtich útsjoch oer de Koaiwaard, de Makkumer Súdwaard en dêrefter de Iselmar. Men kin de fûgelsjochhutte dêr ek goed stean sjen op ’e râne fan in slinke tusken de Makkumer Súdwaard en Koaiwaard. De fûgels binne online besjen.

Fûgelryk útsjoch

De fûgelsjochhutte jout útsjoch op reidsompe, de Iselmar en it ûndjippe wetter fan de Piamergeul, faak mei wetterfûgels lykas eastein, knobbelswan, berchein, slobein, blauwe ielreager en wetterhintsje. Sûnt de grutte wite reager op ’e Makkumer Noardwaard briedt, sliepe soms wol tachtich fan dy reagers foar de hutte. Leppelbekken binne ek geregeld te sjen, lykas ferskate soarten steltrinners en by in lege wetterstân sels grutte klikstirns.

Yn ’e hjerst ferskynt de fiskearn dy’t graach yn ’e slinke en de Iselmar jaget. Spesjaal foar dy fiskleafhawwer binne twa deade iken yn it wetter foar de hutte pleatst. Nei in fisktochtsje kin er dêr syn fangst opite en útrêste, wat de fûgeler der in prachtich sicht op jout.

It Fryske Gea hat it skala oan fûgels dat dêr graach tahâldt, op in rychje set, sadat se thús ek te besjen binne.