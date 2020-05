Omtinken foar Frysk proaza mei wedstryd en kursus

Komt proaza troch it omtinken foar poëzij yn Fryslân oan ‘e krapperein? Kultuersintrum Tresoar en tydskrift Ensafh tinke fan al en organisearje dêrom in ferhaleskriuwwedstryd en in kursus koarte ferhalen skriuwe ûnder lieding fan Koos Tiemersma.

De skriuwers fan de bêste tige koarte ferhalen meie harren wurk foarlêze op in ‘lange koartproazajûn’ op 27 novimber yn Frjentsjer. De sjuery bestiet út Gerbrich de Jong, Anne Feddema en Nyk de Vries. Wa’t meidwaan wol, moat in ferhaal skriuwe fan op syn heechst 250 wurden. Dat kin foar 1 juny opstjoerd wurde nei ensafhproaza@gmail.com. Dat mei yn it Frysk, mar ek yn ien fan de oare talen fan Fryslân.

Mear ynformaasje oer de kursus is te krijen by Tresoar yn Ljouwert.