Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 9)

Dizze wike wie ik lang net fit. It gie my aardich oer de lea, mar ik leau dat ik my sûnt tongersdei wer in stik better fiel.

Op de dominojûn nei haw ik net in soad spannende ferhalen dizze wike. Mei trije freondinnen fan skoalle ha we tongersdeitejûn mei Kubanen it favorite spultsje domino spile. It is ôfgryslik populêr yn Kuba. In protte minsken spylje it op strjitte en elkenien komt om te sjen. Wy wiene aardich fanatyk en hawwe in gesellige jûn hân. Der wie sels in Kubaan dy’t sfear brocht troch gitaar te spyljen. Moai om te sjen hoe’t se hjir mei-inoar safolle wille ha. Ik tink dêr wol faker ris oernei. De minsken hawwe hjir it grutste part fan ’e dei in glim oer it gesicht, wylst se eins net in soad ha.

In praatsje meitsje mei de toeristen, muzyk mei-inoar meitsje, dûnsje op ’e strjitte en domino spylje. De Kubanen hawwe it altyd nei it sin, teminsten sa liket it. Ast wat mear oer harren te witten komst en ris wat fierder giest as in deistich praatsje, stel ik mysels de fraach oft se oprjocht lokkich binne.

Alderearst tink ik dat in soad minsken nei de komst fan Fidel Castro aardich lokkiger wurden binne. Se ferearje dy man hjir noch alle dagen en gjin Kubaan silst in ferkeard wurd oer him sizzen hearre. Dochs kin in grut part fan ’e befolking net iens rûnkomme. Dat is ek net hiel nuver mei it gemiddelde ynkommen fan 28 cuc (25 euro) en it minimumynkommen fan 8 cuc (7 euro) yn ’e moanne. De kosten foar iten en drinken binne hjir fergelykber mei de prizen yn Nederlân. Kosmetika en dat soarte guod is sels noch folle djoerder as yn Nederlân. Mei dat yn ’e achterholle sjoch ik der net sa nuver fan op dat der in soad minsken yn it jiskefet om sitte te klauwen.

Oan it hiele kommunistyske sit ek wol wer in goede kant. It ûnderwiis en it sikehûs binne nammentlik fergees, krekt as it wetter. Boppedat kriget elkenien alle moannen in stimpelkaart mei produkten. Se kinne dan produkten as: sûker, sâlt, aaien, bôle en sels sigaretten foar hast neat krije. It is allinnich net in soad en ast dêr allinnich fan libje moatst, silst grif it jiskefet yn moatte om wat ekstra’s te finen.

Kuba is in prachtich en unyk lân. Ik ûnderfyn it ek as in hiel feilich lân. Yn alle lannen sil kriminaliteit wêze, mar it is hjir echt hast net oan ’e oarder. Moatst it gefaar fansels net opsykje, mar ik tink dat it ien fan ’e feilichste lannen is. De minsken binne poerbêst en wolle dy altyd helpe. Moatst de flirterige mannen allinnich net te serieus nimme, want der binne noch hieltyd in soad Kubanen dy’t in houlik mei in bûtenlânske frou graach brûke om it lân en syn earmoede te ferlitten. De measte Kubanen hawwe noch noait oars sjoen as Kuba, omdat se it lân allinnich mei in goede reden ferlitte meie (fakânsje is dat dus net). Se sjogge fan oare lannen allinnich de perfekte plaatsjes op ’e telefyzje. Kinst neigean hoe grut oft it langstme is om ris bûten de doar te sjen. Spitigernôch binne der in soad froulju dy’t soks oerkomt. Ek wol te begripen: Kubanen binne hiel sjarmant. Fynst hjir alle typen minsken.

Ik bin bliid dat ik wer wat opknapt bin, want moarn komme heit, mem en Andries! Ik hoopje dat se in goede reis ha sille en ik kin net wachtsje om se einlings wer te sjen. Oant no ta bin ik noch gjin Fries tsjinkaam, dus ik sjoch der ek nei út om wer ris Frysk te praten mei echte Friezen. Op ’t lêst hast ek gjin nocht mear om hieltyd Frysk tsjin dysels te praten.

Geeske van der Sluis