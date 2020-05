Museum Belvédère kriget fjouwer skilderijen fan Jan Mankes

Yn it betinkingsjier fan Jan Mankes mei Museum Belvédère mar leafst fjouwer wurken fan dy keunstner oan de kolleksje taheakje. It giet om in skinking fan de samler Cees Röling.

Twa derfan, ‘Puttertjes in avondschemering’ út 1911 en ‘Vrouw in interieur’ út 1913, hie it museum al in skoftke yn brûklien. De oare wurken dy’t Röling skonk, binne de twa net-datearre skilderijen ‘Stilleven met boek en fles’ en ‘Pruimenboompje in bloei’. It lêste is in oant no ta ûnbekend bleaun, ier skilderijke, ôfkomstich út de neilittenskip fan de keunstner. It lit goed sjen hoe’t Mankes nei in persoanlike styl socht.

De fjouwer wurken fertsjintwurdigje ferskate aspekten fan Mankes’ keunstnerskip; stillibbens, lânskippen, ynterieurs en bisten.

Dit jier is it hûndert jier lyn dat de skilder yn ’e âldens fan tritich jier ferstoar. De eksposysje dy’t it museum oer Mankes yn tarieding hie, is fanwegen de koroanakrisis útsteld nei de simmer fan 2021. De nije oanwinsten sille toand wurde sa gau’t de doarren fan Museum Belvédère wer iepen kinne.

Omrop Fryslân wijde resint noch in dokumintêre oan Jan Mankes. Der sitte ûnder oare argyfopnamen yn fan De Knipe en in âld fraachpetear mei Thom Mercuur, de grûnlizzer fan Museum Belvédère. De dokumintêre duorret tritich minuten. Alle Frysk sprutsen ûnderdielen binne Nederlânsk ûndertitele.

Hjir is de dokumintêre te besjen.