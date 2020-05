Musea iepenje moandei 1 juny wer de doarren

Op moandei 1 juny (Twadde Pinksterdei) meie musea de doarren wer iepenje. Fan 12.00 oere ôf is elkenien wer wolkom, mar wol ûnder betingsten.

De musea Belvédère op It Hearrenfean, Frysk Museum en Prinsessehôf yn Ljouwert binne allinnich te besytsjen mei in online kaartsje, dat foarôf reservearre wurde kin. It is net mooglik om telefoanysk kaarten te bestellen. Dy’t in kaartsje besteld hat mei yn de keazen oankomsttiid it museum yn en salang bliuwe as er wol. De musea folgje de rjochtlinen fan it RIVM en de Museumferiening. Yn de musea binne rinrjochtings en paadwizers en der wurdt soarge foar maksimale hygiëne.

Yn Museum Belvédère is de útstalling Relaasjes & Kontrasten noch oant en mei 12 july 2020 te sjen. En de útstalling Manger avec les jeux van Martin Jarrie is ferlinge oant en mei 28 juny. Yn Museum Prinsessehôf is te útstalling Sonken skatten: geheimen fan de Maritime Siderûte noch oant en mei 28 juny te bewûnderjen en yn it Frysk Museum is foar it earst de eksposysje Each yn each mei oarloch te sjen, dy’t op 11 april iepene wêze soe ta gelegenheid fan 75 jier frijheid. Yn Other.Wordly ferbyldzje keunstners in wrâld ûnder wetter. En de útstalling Tenant of Culture is ferlinge oant en mei 13 septimber 2020.

www.museumbelvedere.nl

www.friesmuseum.nl

www.princessehof.nl