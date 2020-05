Militêre leechfleanrûte boppe Fryslân skrast

De militêre leechfleanrûte, dy’t foar in part oer Fryslân giet en ûngefear fan Eanjum fia Drachten nei Meppel rint, wurdt skrast. Op freed 29 maaie ynformearre steatssekretaris Barbara Visser de Twadde Keamer dêroer. Nettsjinsteande dat Definsje de rûte sûnt 2002 net mear brûkt, lei de opsje foar it yngebrûk nimmen fan de rûte der noch wol. Provinsje Fryslân makke yn oktober 2019 formeel kenber foarstanner te wêzen fan it skrassen fan de rûte. Dat dit no it gefal is beskôget de provinsje as in sukses.

Deputearre Douwe Hoogland: “Ik bin bliid en tankber dat de steatssiktaris ynsjoen hat dat it better is om leechfleanroute 10a, dy’t sûnt 2002 al net mear yn gebrûk is, definityf te skrassen. Dêrmei hat hja ús sjenswize serieus nommen, en de moasje fan de Fryske Steaten ek. Dit is in boppeslach foar de natuer en de minsken yn dit part fan Fryslân”.

Ein febrewaris namen Provinsjale Steaten in moasje oan dy’t oprôp in breed droegen lobby te begjinnen om de leechfleanrûte fan ’e tafel te krijen. It provinsjebestjoer joech dêr gehoar oan. Yn it trajekt lutsen gemeenten en provinsje mei-inoar op.

Eftergrûn

Lûdsoerlest en potinsjele gefaarlike situaasjes om it fleanfjild yn Drachten hinne waarden yn 2002 troch Definsje opfierd om de rûte út te stellen. Allinne bleau de rûte, dy’t foar in part oer it easten fan Fryslân rûn, op papier altyd bestean. Yn it projekt Luchtruimherziening fan de ministearjes fan I&W en Definsje kaam de rûte yn de hjerst fan 2019 wer oan bod. Provinsje Fryslân tsjinne in sjenswize yn om de leechfleanrûte yn syn gehiel te skrassen. Yn it antwurd dat folge joech Definsje oan ferlet te hawwen om de rûte wer yn gebrûk te nimmen. Oan it begjin fan dit jier die bliken dat de leechfleanrûte noch bûten it projekt Luchtruimherziening foel. Koart dêrop folge in moasje frjemd yn Provinsjale Steaten en in petysje. Troch it beslút fan steatssekretaris Visser wurdt it bestean fan de leechfleanrûte stopset.