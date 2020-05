Midas Dekkers: “Bêste medisyn tsjin koroana is de pil”

Biolooch Midas Dekkers (73) fertelt yn in fraachpetear yn de Belgyske krante De Morgen wêrom’t de antykonsepsjepil it bêste medisyn tsjin it koroanafirus is.

Dekkers, dy’t sels gjin bern hat, leit út dat wêr’t te folle minsken berne wurde, ek genôch minsken stjerre moatte. Net as straf fan God, mar as gefolch fan de wize wêrop’t Mem Natuer har húshâlden fiert. Dekkers jout oan dat de minske him de ôfrûne hûnderten jierren fierste fluch en oerfloedich fuortplante hat. En wat mear in diersoarte yn oantal tanimt, wat mear de natuerkrêften har dêrtsjin fersette.

Binne der te folle minsken, dat stiicht it tal fijannen fan de minske. By gebrek oan liuwen en bearen binne dat foaral syktekimen. Yn dit gefal is it koroanafirus de boasdogger, mar it hie krekt sa goed in oar firus of in oare baktearje wêze kinnen. Yn Dekkers syn eagen soe alle regearen minsken stimulearje moatte om gjin bern te meitsjen. Mar it tsjinoerstelde bart, op alle nivo’s wurdt it krijen fan bern oanmoedige en dat hat wrâldwiid ta oerbefolking laat.