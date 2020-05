Memmemolke? Binne froulju kij?

In mem mei in berntsje oan it boarst jout tate of tit. Fansels is dat in soarte molke, mar sa wurdt dat net neamd. It wurdboek neamt wol ezelinnemolke, geitemolke, skiepmolke en kowemolke, mar fansels gjin memmemolke. Dat rare wurd stiet ek net op Taalweb. Wol is it te finen op Omrop Fryslân, yn it folgjende berjocht:

https://www.omropfryslan.nl/nijs/956373-undersyk-nei-memmemolke-mooglik-middel-tsjin-corona

Dat kin fansels net, froulju binne gjin ezelinnen, geiten, skiep of kij.