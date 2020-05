Live Pubquiz mei Leo Blokhuis yn it Top 2000 online kafee

Ofrûne freed spilen goed 5000 minsken de live pubquiz yn it Top 2000 online kafee. Dat smakket nei mear. Dêrom organisearret de NTR freed 22 maaie, freed 29 maaie en freed 5 juny opnij in live pubquiz yn it online kafee. Fan 20.30 oere ôf stelt kwismaster Leo Blokhuis fia in livestream út syn wenkeamer wei fragen dy’t passe by Top 2000 a gogo. Dielnimmers spylje mei yn it kafee op top2000onlinecafe.nl. Yndividueel, of mei in tiim.

Meispylje is ienfâldich. Gean freed om 20.30 oere nei top2000onlinecafe.nl. Spilest allinnich, dan wiist it himsels. Spilest mei in tiim? Bepaal dan fan tefoaren wa’t de tiimlieder is. Dyjinge klikt op de ‘Samen beleven’-knop rjochts yn byld, fiert in namme yn en dielt de url oer de mail mei de leden fan syn tiim. Troch op dy link te klikken, komme alle tiimleden terjochte yn in mienskiplike tsjetboks yn it online kafee, dêr’t se de striid oangean kinne mei tûzenen spilers yn hiel Nederlân. Let op: de funksje wurket inkeld op in kompjûter of laptop.

Test dyn muzykkennis: Meld dy alfêst oan foar de kwis fan 22 maaie fia it Facebook-evenemint.