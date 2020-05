Lêste diel VR-tour Museum Belvédère online

De útstalling Relaasjes & Kontrasten wie noch mar krekt iepene, doe’t Museum Belvédère út need de doarren slute moast. No is der in filme registraasje te sjen op de webside en sosjale media, sadat net ien de útstalling hoecht te missen. It lêste diel stiet no online.

It is gjin ‘gewoane’ film wurden, mar in ynterakive virtual reality tour. Opnommen mei in 360-gradekamera en mei ynformative highlights. Merijn de Boer (fan Indietopia) makke de tour, mei tank oan studinten fan de NHL Stenden Hegeskoalle. Hja makken de 360-gradefoto’s as opdracht by de minor Art & Sound. Alle dielen duorje likernôch tsien minuten, mei in sprutsen taljochting troch direkteur-konservator Han Steenbruggen. Fansels kin men langer as tsien minuten ‘yn it museum bliuwe’ en – tanksij de 360 grade-opnames – sels troch de sealen doarmje of ynzoome op bepaalde keunstwurken.

Besjoch hjir de firtuele rûnlieding.

Soms wurdt mei tekst oanfoljende ynformaasje jûn. Der wurdt wurk besprutsen fan Alphons Freymuth, Piet Ouborg, Gerrit Benner, Armando, Henk Peeters, Willem de Kooning, Karel Appel, Bram Bogart, Eugène Brands, Jan Maaskant, Hans van Hoek, Co Westerik, Jan Schoonhoven en Toon Teeken.

Sjoch op www.museumbelvedere.nl foar mear ynformaasje.