Koroanafrije fakânsjes yn spesjale fakânsjeoarden

Reisorganisaasje Corendon is fan doel om fan ’t simmer reizen oan te bieden dêr’t inkeld minsken mei meie, dy’t garandearre koroanafirusfrij binne. Direkteur Steven van der Heijden lei yn it programma Dit is de Dag op Radio 1 út hoe’t dat yn syn wurk giet.

Reizgers wurde de hiele reis yn ’e gaten holden en test. Dat kin omdat Corendon útsein eigen fleantugen ek eigen alles-ynbegrepen fakânsjeoarden hat. Troch minsken foar de flecht te testen en nei twa dagen yn it fakânsjeoard noch in kear, kinne besmette reizgers derút filtere wurde. It bedriuw keapet dêrfoar hûnderttûzenen koroanatests yn.

It bedriuw wol dat yn Turkije en op Sisilië en Sardinië oanbiede en is dêr al mei de lokale oerheden yn petear. Neffens de direkteur is de faze berikt dat der wer wat kin en nimme de boekingen ta. Corendon tinkt de reizen fan ein july ôf oanbiede te kinnen.