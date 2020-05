Keramykmuseum Princessehof siket guod foar keunstynstallaasje

By it souderopromjen kin fan alles foar it ljocht komme. In swimfest, in koffer dy’t net mear brûkt wurdt, in lisstoel of in (model)skipswrak. It is saak om sokke dingen net fuort te goaien, want it Princessehof jout se in twadde libben. Foar in ynstallaasje yn de útstalling Human After All: Ceramic Reflections in Contemporary Art is it museum op ’e siik nei gebrûksfoarwerpen dy’t te krijen hawwe mei de tema’s reizgjen, see of skipfeart.

It ynsammele guod wurdt brûkt yn it keunstwurk fan Liliana Porter (1941, Argentinië). Hja makket yn har boartlike ynstallaasjes gebrûk fan twaddehânsk gebrûksfoarwerpen en diggels fan keramyk. Yn de wrâld dy’t út dy dêrút ûntstiet meitsje miniatuerminskjes de tsjinst út. De eksposysje is fan 5 septimber 2020 ôf te sjen yn it nasjonaal Keramykmuseum Princessehof yn Ljouwert.

Wa’t by it opromjen wat tsjinkomt dat by de tema’s reizgjen, see of skipfeart past en dêr sels gjin ferlet mear fan hat, kin dêr in foto fan nei it Princessehof stjoere, en miskien kriget it wol in twadde libben as part fan in keunstwurk. De keunstneres Liliana Porter en kurator Tanya Rumpff skiftsje út de ynstjoeringen dingen dy’t brûkt wurde kinne. Yn Porter har ynstallaasje wenje miniatuerminsken tusken de nostalgyske foarwerpen. Se meitsje in nije wrâld, mar feroarsaakje ek in ravaazje tusken de keramyske diggels.

Meidwaan

Wa’t wat hat foar de ynsammelaksje kin syn/har foto’s oant 1 july ynstjoere nei communicatie@princessehof.nl. Der wurdt frege om foto’s út ferskillende hoeken wei en mei opjefte fan de ôfmjittingen fan de foarwerpen. De ynstjoerders krije binnen twa wiken antwurd. De keazen ynstjoerders krije fjouwer yntreekaartsjes foar it Princessehof om de útstalling op in rêstich momint besjen te kinnen. It guod, dat dochs ta weismiten keard wêze soe, wurdt nei de útstalling net weromjûn.

Spectakulêr wurk

Fan 5 septimber 2020 oant en mei 27 juny 2021 presintearret it Princessehof de grutte útstalling Human After All: Ceramic Reflections in Contemporary Art. Tsien ynternasjonaal ferneamde keunstners en opkommend talint út de hiele wrâld komme nei Ljouwert om spektakulêr wurk sjen te litten. Fan de absurdistyske films fan keunstnersduo Djurberg en Berg (1978, Sweden) oant de libbensbeam fan Kris Lemsalu (1985, Estlân). Alle wurk rekket oan de komplekse minsklike natuer; La Condition Humaine, de minske mei syn tekoarten, lyts of selsbewust, moai of wreed. Klara Kristalova (1967, Tsjechië) follet de lêste seal fan de útstalling mei trije eilannen fan moas, rintfearen en oare planten. Libbensgrutte biste- en minskefigueren hâlde de wacht oer it mearkebosk. Yn ’e mande mei de ynternasjonaal ferneamde blommist Thierry Boutemy en in bedriuw spesjalisearre yn ynterieurbeplanting makket Kristalova in ymposant beplantingsûntwerp mei libjend grien.