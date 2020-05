‘Kapitulaasje 70 jier lyn net yn Wageningen’

De Dútske troepen yn Nederlân joegen harren op 5 maaie 1945 yn Hotel De Wereld yn Wageningen oer. Alteast, de kapitulaasje waard op dy dei op dat plak troch generaal Foulkes, de kommandant fan it Earste Kanadeeske Leger en prins Bernhard útûnderhannele mei Generaloberst Blaskowitz. De oerjefte wie in feit doe’t Blaskowitz ‘Jawohl’ sei op Foulkes syn fraach oft hy kapitulearje woe. Om oan alle betingsten foldwaan te kinnen, frege Blaskowitz lykwols fjouwerentweintich oeren útstel. De úteinlike ûndertekening fan de kapitulaasje fan alle Dútske troepen yn Nederlân wie op snein 6 maaie 1945 yn de aula fan de Lânbouhegeskoalle, yn bywêzen fan prins Bernhard.

Mar dat hiele ferhaal is in myte, sa hâldt histoarikus dr. Jan Brouwer út. Want de kapitulaasje fan alle striidkrêften waard al troch de Dútske legertop tekene op 4 maaie, de jûns om healwei sânen, op de Lüneburger Heide foar de Britske generaal Montgomery oer. Dy hie in oerjefte sûnder betingsten easke. Ofpraat waard dat de kapitulearre troepen op it lân, op see en yn ‘e loft op 5 maaie om acht oere moarns ophâlde soenen mei alle fijannichheden.

Wat waard der yn Wageningen dan dien? Neffens Brouwer is der betizing tusken it kapitulaasjedokumint (Instrument of Surrender) en de oerjeftebefellen (Orders on the Surrender). Blaskowitz hat dy befellen, dêr’t de kapitulaasje konkreet yn útwurke waard, yn Hotel De Wereld op 5 maaie om healwei fiven tekene. Syn ‘Jawohl’ wie antwurd op Foulkes syn fraach oft hy de Lüneburger kapitulaasje erkende. Bernhard wie der al by, mar Brouwer wol ha dat de prins dêr gjin inkele funksje hie. De befellen kamen der yn grutte halen op del dat de Dútske troepen op harren posysjes bliuwe moasten yn ôfwachting fan fierdere oarders foar ûntwapening en ôftocht nei Dútslân. Underhanneljen oer de kapitulaasje sûnder betingsten wie út soarte net mear mooglik. De Alliearden wienen, sa ferdútst Brouwer, wichtige ynformaasje fanneden oer de sterkte fan de Dútske troepen, militêre foarrieden, oanleine minefjilden, pleatste eksplosiven, militêre ynstallaasjes, ensafuorthinne. De Dútske millitêre boppebaas hie in dei nedich om dat allegearre út te figelearjen en sadwaande kamen de technyske details fan de oerjeftebefellen dy sneins yn de aula op it aljemint; prins Bernhard wie dêr net mear by.

Brouwer is min te sprekken oer it opklopjen fan it belang fan de gearkomsten yn Wageningen en neamt al it opsnijen oer de ‘Frede fan Wageningen’, in kapitulaasje-akte en de kapitulaasjeseal yn Hotel De Wereld skiednisferfalsking. Mar de grutte kliber sil syn riddenaasje wol as strontsykjen beskôgje en tal fan organisaasjes ha der belang by om it histoarysk belang fan wat der op 5 maaie 1945 yn Wageningen plakhie sa grut mooglik te hâlden. Dat, oan de byldfoarming fan Wageningen as ‘Stêd fan de Befrijing’ sil Brouwers útlis wol net folle feroarje. Sjoch hjir foar Brouwer syn frijwat gaoatyske mar goed ûnderboude bydrage oan de webside Historiek.

(earder op dit webstee pleatst op 5 maaie 2015)