It Nijs giet troch mei digitale oertinkingen

Doe’t de koroanamaatregels it hâlden fan tsjerketsjinsten foarearst ûnmooglik makken, naam It Nijs it inisjatyf en publisearje alle sneinen in Frysktalige meditaasje. It foarnimmen wie om dat fan de Peaske oant en mei de Pinkster te dwaan. Foargongers fan ferskillende tsjerklike rjochtingen wiene daliks ree om dêroan mei te wurkjen.

De redaksje hat ûnderwilens besletten om dermei troch te gean, ek as fan takomme wike ôf de oerheidsmaatregels ferromme wurde. Alle sneinen is der dus yn de rubryk Opniny in oertinking te finen.

Op Pinkstermoandei is yn dy rubryk in artikel te finen mei ûnderfiningen en suggestjes hoe’t krekt mei de Pinkster it fakânsjehâlden en it tsjerkegean inoar posityf beynfloedzje kinne.

De oertinkingen dy’t al publisearre binne, binne maklik werom te finen troch yn de rige trefwurden ûnder it Nijs-logo op Mienskip te klikken en dêrnei op Spiritueel.