It libbensgefaarlike Grins: flet blykt nei eksploazje fol bommen te lizzen

Noch mear bommen hat de plysje sneintemiddei fûn yn in flet yn Grins. Sneon waarden der ek al eksplosiven fûn en freed die him in swiere ûntploffing yn it gebou foar. De bewenners fan it appartemint dêr’t dat barde, sitte op it stuit fêst.

Nei de eksploazje yn ‘e flet oan ‘e Wibenaheerd tocht de plysje ynearsten oan in gaslek, mar sneon die út ûndersyk bliken dat de flet fol lei mei libbensgefaarlike eksplosiven. Doe waard it folsleine gebou ûntromme. De bommerommers fan ‘e EOD hawwe in part fan it ploffersguod wilens op in feilich plak ta eksplodearjen brocht.

De omtrint fyftich oare bewenners kinne ynearsten harren hûs net wer yn.