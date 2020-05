It Eurovisie Songfestival ‘Mei Douwe’ en Arno Brok

Dizze wike soe it Eurovisie Songfestival yn Rotterdam holden wurde. De stêd en de leafhawwers wiene der al hielendal klear foar, mar spitigernôch koe ek dit evenemint net trochgean. Yn in spesjale útstjoering fan it radioprogramma ‘Mei Douwe’ sjocht Douwe Heeringa werom nei oare edysjes, tegearre mei kommissaris fan de Kening Arno Brok. Brok is sjongfestivalkenner en leafhawwer en as ‘pleister op it sear’ sil er snein oanskowe by ‘Mei Douwe’.

De harkers wurde meinommen op in reis troch de tiid. Sa komme de klassikers foarby, de moaiste nûmers ea makke en ek anekdoaten. Brok fynt dat in moai alternatyf no’t it Eurovisie Songfestival sels net trochgean kin.

It Eurovisie Songfestival troch de jierren hinne, is op snein 17 maaie fan 9.00 oant 11.00 oere op de radio te beharkjen, en is dêrnei ek online te finen op Omropfryslan.nl/programma/mei-douwe.