Henk Wolf: Yn geef Frysk oer sykten prate

Troch Henk Wolf

De Fryske media skriuwe op ‘t heden fansels in protte oer it coronafirus en de sykte covid-19. Opfallend is dat de twa grutte Frysktalige nijsmedia de namme fan it firus ferskillend skriuwe: Omrop Fryslân brûkt coronafirus en It Nijs brûkt de ferfryske foarm koroanafirus. De Fryske Akademy hat him oer dy kwestje útsprutsen: beide foarmen binne te ferdigenjen en de Akademy advisearret koroanafirus.

In protte fariaasje yn it wurdgebrûk is der net. Doch lient it Frysk him dêr goed foar. Ik wol hjir ris wat taaleigen oanhelje dat mooglik gaadlik is foar ferslachjouwing yn dizze tiden.

Sykte

Covid-19 is in sykte. Dat is in treflik Frysk wurd, mar der binne mear mei deselde betsjutting. In gebrûklik alternatyf is krupsje (fan it Frânske corruption). Dêrneist kin men ek sizze: kwaal, sjocht, sjochte, sjochtme, krankens, pok of pôk.

Pandemy

In pandemy is in sykte dêr’t rûnom op ‘e wrâld in protte minsken mei oanhelle binne. Wreidet er wat minder, dan is sa’n sykte in epidemy. Yn it Frysk hyt soks ek wol in goarre of in gibe, in pest of in pleach. Sa’n sykte giet om, hy docht in trochtocht.

Longsykte

Wol men it yn ‘e taal fan ‘e medisy sizze, dan is covid-19 in sykte fan de luchtwegen. Min Frysk is dat net, mar folkstaal fansels likemin. As in krupsje oan ‘e pûster komt, dan kin men dy krupsje ek trûs of trudze neame. Ik bin yn it Frysk al de Sineeske trudze foar covid-19 tsjinkaam. Goartigens is ek in mooglikheid, al ferwiisde dy namme yn it ferline foaral nei feesykten. Dy’t mei in longsykte oanhelle is, is sels goartich. Men kin ek sizze dat er it oan ‘e pûster hat of oan ‘e longen. It sykheljen wol dan net rjocht en men moat hoastje, kochelje en yn slimme gefallen sels bloedspuie.

Ald en te swier

Fierwei de measte minsken dy’t troch it coronafirus yn it sikehûs bedarje, binne âlden fan dagen, âlde of âldachtige minsken dus. Dy wurden kin men wol yn it meartal brûke, mar ‘in âlde frou’ of ‘in âlde man’ waard yn it Frysk fanâlds net faak brûkt foar wa’t op jierren wie. Dat wie in âldminske of in âldman. Neffens guon media binne in soad fan ‘e slim sike pasjinten te swier. Dy binne grou of dûbel(d).

Firus

It coronafirus (koronafirus, koroanafirus) is in firus, dat is dúdlik en it Frysk hat net in oar wurd dat presys itselde dinkje oantsjut, mar der binne wol folle mear wurden foar siikmeitsjende dinkjes yn it algemien (firussen, baktearjes, skimmels ensfh.): syktekym, smetsied en basil of baksil, al sil in biolooch sizze dat dat eins allinnich baktearjes fan in beskaat type binne. Mar dêr lûkt de folksmûle him neat fan oan: dy neamt in beskate mies ek blokfink en in beskaat sûchdier sels walfisk.

Pasjint

As ien covid-19 of in oare sykte hat, dan is er pasjint. Dat is in ferbastering fan it Frânske patient, dat lijer betsjut, in wurd dat yn it Frysk ek wol yn gebrûk wie. Sa’n ien is in sike. Ien dy’t in oar besmette koe, waard earder ek wol baksilledrager neamd. Soms kin men sjen dat ien wat ûnder de lea hat, want dan tekenet er: dan kin men oan him sjen dat er net rjocht halich is.

Siik wêze

O sa gebrûklik wie it lykwols net om fan pasjinten en sa mear te praten. Yn it Frysk sei men folle faker dat ien wat skipe hie, mei in sykte oanhelle wie, of dat er in sykte hie of mei in sykte lei. Wie dy sykte slim, dan koe men ek sizze dat de sykte yn ien siet of dat ien de krupsje yn hie. Dy moast der dan út of ien moast him ôfnimme. Dat wie dan fansels de dokter.

Genêze

In dokter, earder ek wol master, kin in pasjint genêze of better meitsje of sûn meitsje. Hy kin dy pasjint ek heelje (of hielje of heulje, ôfhinklik fan it dialekt dat men brûkt). Dokter kin de krupsje bestride en dy op ‘t lêst hooplik genêze. Ien dy’t sels in pôk yn hat, moat de sykte ferwinne, fan de krupsje genêze, wer better wurde, wer sûn wurde en dan opbetterje of betterje, opkomme of bykomme. Dan is er net fuort wer by it spul, nei in swier siikbêd of sikeleger moat er him earst ferhelje en opknappe, opkomme of opklearje. Fansels kin in sike ek heelje (hielje, heulje). Is it in knikkert op ‘e kant, hat de pasjint de lytse dea sjoen, hat dokter him foar de dea weiskuord (weihelle), dan hat er it krekt helle, it fier helle, it op ‘e dea ôf helle, it op it naadsje ôf helle, hy is dertroch skuord. De krupsje koe sels ek betterje, opbetterje, oerbetterje en fansels ek oergean.

Medisinen

Medisinen binne middels om wer better te wurden. It wurd medikaminten wurdt ek wol brûkt en men kin ek in medikamint krije. Guod fan dokter is fansels ek mooglik, krekt as in middel. Dat krijt men tsjin de kwaal of (en dat is de foarm dy’t de Afûk yn syn learboeken foarskriuwt) foar de kwaal. It brûken fan medisinen hyt ek wol masterje of dokterje. Guon siken masterje en plasterje, dan brûke se in ûnbidich soad genêsmiddels. Faaks is der ek trûspoeier (middel foar krupsjes oan ‘e pûster) by.

Sikehûs

Yn it sikehûs of sikenhûs (of -hús, fansels) moatte pasjinten mei it coronafirus yn karantêne (fan it Frânske wurd quarante foar ‘fjirtich’: it tal dagen dat skippen út fiere lannen yn it ferline foar de kust lizzen bliuwe moasten foardat de bemanning fan board komme mocht). Se sitte yn dy tiid opbûn op har sikekeamer. Wol it sykheljen net mear sa goed, dan moatte se beäzeme of beämme wurde, lucht krije dus. Dêrfoar moatte se oan ‘e slangen.

Ymmún

Foar guon krupsjes jildt: as men se ien kear hân hat, krijt men se net wer. Dan is men ymmún. In dokter kin ien mei in faksin of faksinaasje ek minymsterje (ymmún meitsje) sûnder dat er siik wurde hoecht.

Ferstjerre

Op papier is elke deade yn it Frysk langer stoarn of ferstoarn. Yn ‘e sprektaal is er neffens Nederlânsk gebrûk meast overleden. Fanâlds wie ien meast gewoan dea. Dan wie it mei him dien. It libben wie derút. Hy wie út ‘e tiid. Hy wie wei of hjirwei. En as er noch yn it stjerren lei of as wol dúdlik wie dat er net wer better koe, dan sei men: it siket om it lêste, (of om ‘e ein), der is gjin ferwin op, hy moat hjirwei.

Ik ha grif noch in soad relevante wurden net neamd. Dy’t mear wit, moat mar moai oanfolje.