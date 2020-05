Fryslân ûngeunstige provinsje foar elektryske autobesitter

Fryslân is, neffens oare provinsjes, ûngeunstich foar automobilisten dy’t elektrysk ride. Friezen dy’t mei harren auto oanwiisd binne op publike laadpeallen, hawwe relatyf net folle gemeentlike oanfraachopsjes en hoege net te rekkenjen op in laadpeal tichtby hûs. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan enerzjybedriuw Vattenfall, dat ûndersyk die nei elektrysk riden yn Nederlân.

Begjin 2019 wie der al foar eltse 2,2 elektryske auto’s in publyk laadpunt. Begjin dit jier wie dat tal tanaam nei 3,9 elektryske auto’s it publyk laadpunt. Dat is mei it gefal troch de enoarme groei yn it tal elektryske auto’s yn 2019.

Net folle oanfraachopsjes yn Fryslân

Om elektrysk riden yn Fryslân te stimulearjen, biede ‘mar’ fiif fan de achttjin gemeenten (28 persint) harren ynwenners de mooglikheid om fia de gemeentlike webside in iepenbiere laadpeal oan te freegjen. Dat is, fan alle provinsjes, it leechste persintaazje. Lanlik is dat persintaazje foars heger (yn trochsneed 79 persint).

Iepenbiere laadpeallen binne bedoeld foar minsken dy’t harren elektryske auto net op har priveeterrein oplade kinne, bygelyks wannear’t sy gjin garaazje of eigen oprit hawwe.

Maksimale rinôfstân ta in laadpeal

Gemeenten stribje dernei dat men op in ridlike ôfstân fan in laadpeal wenje en wurkje kin. Fryslân hat, fan alle provinsjes, yn trochsneed de grutste rinôfstân. De trochsneed “maksimale rinôfstân” nei in laadpeal yn Fryslân is leafst 325 meter. Dat is, fan alle provinsjes, de grutste ôfstân en 24 persint grutter as lanlik gemiddeld (262 meter).

Trochsneed tiid tusken oanfragen en realisaasje

Lanlik is de perioade tusken oanfraach fan de laadpeal en realisaasje (pleatsen fan de peal) 18,4 wike. Fan alle Fryske gemeenten makke allinnich Achtkarspelen bekend hoe lang’t se ferwachtsje dat it duorret, nammentlik achttjin wike. Dêrmei sitte se om it Nederlânske trochsneed hinne.

De trochrintiid kin yn oare regio’s yn Nederlân oprinne ta wol njoggen moanne (Bergen Noard-Hollân, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Gooise Meren). De koartste trochrintiid is tolve wike en is ûnder oare fan krêft yn de gemeenten Den Helder, Wageningen en Loon op Zand.

Mear ynformaasje oer it ûndersyk is hjir te finen.