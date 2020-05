Fryske literatuer kin allinne groeie troch bettere lessen Frysk

Yn it ûnderwiis liket it measte te winnen foar de Fryske literatuer. Dat skriuwt Nadia Kreuger, dy’t ûndersyk dien hat nei de skriuwerij yn de Fryske taal. Har ûndersyk stiet beskreaun yn in ôfstudearskripsje foar de masterstúdzje oersetkunde oan de Universiteit fan Amsterdam.

Frou Kreuger hat ûndersocht oft de Fryske literatuer past yn de saneamde polysysteemteory. Dy seit dat in literatuer net ien gehiel is, mar dat er bestiet út allegear lytse dielliteratueren dy’t elk in eigen funksje hawwe yn de maatskippij.

Oersettings as teken fan ûnfolwoeksenheid

Yn opkommende literatueren dy’t noch net hielendal serieus nommen wurde troch de sprekkers fan in taal, foarmet neffens de brûkte teory oersette literatuer faak in grut oanpart fan it beskikbere literêre wurk. It oanpart Fryske oersettings is lykwols net hiel grut yn ferliking mei wat der oan oarspronklike literatuer ferskynt. De ûndersykster seit dat dat derop wiist dat der in folwoeksen Fryske literatuer is, dy’t serieus nommen wurdt troch de Friezen.

Hja wiist der tagelyk op dat dy Fryske literatuer net hiel grut is en dat it tal Frysktalige wurken dat ferskynt de lêste jierren lytser wurden is. In protte skriuwers yn Fryslân brûke it Nederlânsk ynstee fan it Frysk. Neffens frou Kreuger hat de provinsje Fryslân wol foar it ferstân dat dat probleem bestiet, mar kiest de polityk de ferkearde oplossing.

Ferkeard belied

Dy oplossing is no neffens har rjochte op it fergrutsjen fan it oanbod fan Fryske boeken troch it skriuwen dêrfan mei subsydzje te beleanjen. Hja skriuwt op basis fan fraachpetearen mei skriuwers dat “finansjele oerwagingen mar in lytse rol” spylje by de kar fan de fiertaal fan harren wurk.

Wol de Fryske literatuer groeie, sa skriuwt hja, dan moat alderearst it ferlet fan Fryske boeken tanimme. Dat kin neffens har “troch it fergrutsjen fan de oanwêzichheid fan it Frysk op it deistich libben”, dus troch in aktyf taalbelied. “Yn it ûnderwiis liket it measte te winnen”, skriuwt hja fierder. Dat op skoallen “de kearndoelen net helle wurde”, wiist hja as in slimme faktor oan. Har konklúzje is: “Yn it foarste plak soe dus better hanthavene moatte wurde as it giet om de kwaliteit fan de lessen Frysk. Want nettsjinsteande alle ambysjes dy’t yn de bestjoersôfspraken formulearre binne, wurdt neat berikt mei praten allinne.”

Frysk leard

De skripsje fan Nadia Kreuger hat as titel: De ynfloed fan belied op de produksje fan Frysktalige literatuer. In analyze fan de kwaliteit fan belied oangeande it befoarderjen fan oarspronklike en oersette Frysktalige literatuer. Hy is yn oktober 2019 ferskynd en krige doe in soad omtinken yn ‘e media, om’t er yn it Frysk skreaun wie. Dat bart by de Universiteit fan Amsterdam net faak. Namste bysûnderder wie dat frou Kreuger de Fryske taal noch oan it learen wie doe’t se har skripsje skreau.

Klik hjir om de skripsje te lêzen.