Frysk Museum organisearret online rûnliedings en minykolleezjes

It Frysk Museum nimt besikers dy’t thús yn isolaasje sitte mei nei de bysûndere ferhalen fan de kolleksje. It museum en LF2028 hawwe de hannen yninoar slein om alle woansdeis om 15.00 oere in streekrjochte rûnlieding op Facebook te fersoargjen. Dêrneist nimme konservatoaren fan it Frysk Museum en Keramykmuseum Prinsessehôf minykolleezjes op út harren húskeamer wei. Sa fertelt konservator Diana Spiekhout oer it brûken fan hûnen yn de terpetiid.

Live rûnliedings

Alle woansdeis om 15.00 oere organisearret it museum yn gearwurking mei LF2028 live rûnliedings. Sa naam museumgids Henk Leutscher de sjogger mei troch it Fersetsmuseum, yn it ramt fan 4 en 5 maaie. Syds Wiersma droech it Frysktalige gedicht foar wat er skreaun hat as oade oan it wurk Osedax fan de keunstners Edgar Cleijne en Ellen Gallagher yn de útstalling Other Wordly.

Thús te dwaan

Op ferhaalfanfryslan.nl kinne de minsken genietsje fan tsientallen meislepende ferhalen oer de foarwerpen fan it museum, bygelyks oer de ‘Amo te amo me’ fan Alma-Tadema of oer de Poptaskat. De ferhalen binne behalven yn it Nederlânsk ek beskikber yn it Frysk, Ingelsk en Dútsk. De online besiker kin ek spannende wytsingferhalen út Wij Vikingen weromharkje en der binne puzels, sykplaatsjes en aardige opdrachten foar bern.