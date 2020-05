Friezen fiele har behelle by enerzjytransysje

Hast 2000 Fryske ynwenners hawwe de online fragelist fan de Regionale Enerzjystrategy ynfolle. Yn de ôfrûne twa wike hawwe se oanjûn hoe’t se behelle wurde wolle by de plannen foar skjinne enerzjy yn Fryslân. Oant no ta jout mear as de helte fan de respondinten oan him soargen te meitsjen oer klimaatferoaring en him ferantwurdlik te fielen foar syn rol yn de enerzjytransysje. Ynwenners fan Fryslân hawwe noch in pear dagen de tiid om de enkête yn te foljen. De online fragelist stiet oant en mei 3 maaie online op kiesvoorjelte.nl.

Fryske oerheden wolle de enerzjyfoarsjenning yn Fryslân ferduorsumje en behelje dêr graach de ynwenners by. Fia de kampanje ‘Kies foar Jelte’ ropt it Fryske jonkje Jelte ynwenners op om te kiezen foar in duorsume takomst en in fragelist yn te foljen. De útkomsten fan de fragelist wurde meinaam by it meitsjen fan de definitive Fryske Regionale Enerzjystrategy (RES). De RES is in útwurking fan it Nasjonaal Klimaatakkoart en beskriuwt hoefolle elektrisiteit Fryslân yn 2030 opwekke sil mei wyn- en sinne-enerzjy op lân.

Fragelist oant en mei 3 maaie online

Fia kiesvoorjelte.nl kinne ynwenners fan Fryslân oanjaan oft en hoe’t se meitinke wolle oer skjinne enerzjy. De list bestiet út maksimaal tsien fragen en ynfolje duorret likernôch fiif minuten. Dielname is anonym.

Regionale Enerzjystrategy

Foar de oergong nei mear skjinne enerzjy en minder CO2-útstjit is it wichtich om gear te wurkjen, oer gemeentegrinzen hinne. Dêrom is Nederlân yndield yn tritich enerzjyregio’s. Fryslân is dêr ien fan. Provinsje Fryslân, de achttjin Fryske gemeenten, Wetterskip Fryslân en netbehearder Liander wurkje dêr yn gear. De Fryske konsept-RES is klear. Dêr stiet yn hokker elektrisiteit al opwekt wurdt yn Fryslân, hoefolle opwek der op ’e plenning stiet en hokker kânsen der binne om Fryske wenten ierdgasfrij te ferwaarmjen. Mear ynformaasje stiet op resfryslan.frl.