Folkshegeskoalle giet op 1 juny wer iepen

Fan 1 juny ôf mei de folkshegeskoalle Schylgeralân by Hoarne op Skylge wer iepen en binne kursisten en gasten wer wolkom. De direkteur Amarins Geveke is bliid dat de koroanamaatregels ferromme binne: “Fansels folgje we alle jildende regels fan de oardelmetermienskip dêr’t we no mei te krijen hawwe. Wy dogge der alles oan om dêr sa goed mooglik mei om te gean. In feilich ferbliuw foar ús gasten is foar ús it alderwichtichst.”

Neffens de rjochtlinen fan de oerheid en de Feilichheidsregio Fryslân mei de folkshegeskoalle fan 1 juny ôf wer groepen oant 30 persoanen ûntfange. Alles is derop taret om gasten en meiwurkers in feilich plak te bieden. Dat hâldt wol yn datin protte wat oars om en ta giet as ûnder gewoane omstannichheden. Mear dêroer is hjir te lêzen.

Strippekaarten kinne fan no ôf fersulvere wurde. Dêr is de skoalle lykwols net mei rêden. Nije strippekaarten kinne noch hyltyd kocht wurde! Dêr wurdt de Folkshegeskoalle mei stipe en de keapers dogge harsels in moai ferbliuw mei kado. Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer de strippekaart.